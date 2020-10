Alla scoperta di Revine Lago tra natura, misteri e leggende

Dal pittoresco borgo di Santa Maria intraprenderemo un viaggio affascinante tra arte, natura e misteri che ancora aleggiano in questa vallata. Cammineremo fino a raggiungere il suggestivo Santuario San Francesco da Paola da cui si può godere di un panorama incantevole sulle placide acque dei Laghi di Revine e sui colli circostanti. Attraverseremo il meraviglioso borgo di Revine fino ad arrivare al punto di partenza costeggiando le sponde del Lago di Santa Maria.



Passo dopo passo, scopriremo un passato non molto lontano fatto di antiche credenze e superstizioni. Spesso la mente, nella solitudine dei boschi, era agitata dai ricordi dei racconti che fin dall’infanzia si erano sentiti più volte. E quando il silenzio veniva spezzato dal tonfo di un ramo o dal sibilare del vento, ecco che riaffioravano i singolari personaggi di quelle strane storie. Storie che oggi ci consentono di conoscere il folclore locale e di immergerci in quella che era la quotidianità di un tempo.



RITROVO: presso il parcheggio di via Cal delle Viole 1, accanto alla Chiesa di Santa Maria, 31020 località Santa Maria, Revine Lago (TV).



DURATA: 3 ore e mezza circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 13 per gli adulti. € 8 per i bambini e i ragazzi dai 7 fino ai 14 anni. Fino ai 6 anni gratis.



LUNGHEZZA: 7 km

DIFFICOLTÀ: facile.

DISLIVELLO: 280 m.



EQUIPAGGIAMENTO:

Abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking, almeno 1 lt di acqua a persona, snack, mascherina, guanti e gel disinfettante.



COME PARTECIPARE:

LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA E VA EFFETTUATA ENTRO DUE GIORNI PRIMA DELL’USCITA secondo una delle seguenti modalità:

- compilando il modulo al seguente link: https://www.beescover.com/dove/revine-lago-natura-misteri-leggende/

- scrivendo una email a giulia@beescover.com;

- inviando un messaggio su Whatsapp o telefonando al numero +39 324 5461686.

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

giulia@beescover.com

Whatsapp/tel.: +39 324 5461686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.beescover.com/dove/revine-lago-natura-misteri-leggende/



IMPORTANTE

Al fine di garantire lo svolgimento dell’attività in massima sicurezza per partecipare all’escursione è necessario aver preso visione e accettato il Regolamento Covid 19 consultabile qui: https://bit.ly/2AK6v63. Il partecipante riceverà il regolamento al momento della conferma di prenotazione, dovrà stamparlo, portarlo con sé al ritrovo dell’escursione e firmarlo in presenza unitamente ad una penna personale. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti dei dispositivi di protezione individuali.

Ringraziamo fin da ora per la collaborazione.



Escursione gestita da Guida Ambientale Escursionistica associata AIGAE, abilitata ai sensi della L.R. E.R. n. 4 del 1/2/2000 e successive modifiche.