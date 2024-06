Escursione serale tra gli alberi monumentali di Pianezze

L’itinerario ad anello ci porterà a conoscere un paesaggio montano, quello sopra Valdobbiadene, ricco di storia, di tradizioni e di natura.

Lungo il percorso incontreremo vecchie casere in pietra, riconoscibili per l’architettura tradizionale, con accanto faggi secolari. A far da cornice i prati sovrastanti denominati “le Prese”, ricchi di biodiversità, un tempo importantissimi per l’economia locale. Poco dopo si raggiunge un’altra casera con un maestoso faggio vicino, quest’ultimo è uno degli alberi monumentali censiti nel registro della Regione Veneto. Arrivati in località Borri di Sotto potremo ammirare una “Strada delle Musse”, un sentiero lastricato e ristrutturato di recente, che un tempo veniva utilizzato per il trasporto a valle del fieno, dello strame o del legname attraverso particolari slitte chiamate “musse”.

Infine, attraverso una stradina che costeggia boschi di abete, torneremo al punto di partenza.



? DURATA: 1h30 circa

?‍?? DISLIVELLO: positivo di circa 60 metri

LUNGHEZZA: 2,5 Km circa

DIFFICOLTÀ: facile



??RACCOMANDAZIONI:

– scarpe da trekking

– abbigliamento adeguato alla stagione e alle temperature del luogo

– zaino con acqua e/o snack

– bastoncini da trekking per chi è abituato ad usarli



?RITROVO: parcheggio piazzale Donatori – Valdobbiadene (TV)

INFO EXTRA: Punti di ristoro limitrofi: Bar – Ristorante Stella Alpina. Al punto di partenza c’è anche il Parco Pianezze Avventura.



Prenotazione obbligatoria dal link www.venetosegreto.com/eventi