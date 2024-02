Escursione lungo il Sile e il Cimitero dei Burci

Visita ad un luogo speciale ed unico, dove natura, storia e tradizioni si mescolano.

I relitti dei burci, storiche imbarcazioni che furono grandi protagoniste dei commerci lungo il Sile ci meraviglieranno grazie alla stupenda cornice naturale che li circonda, creando un ambiente dove la bellezza dell’archeologia e della natura si intrecciano stupendo il visitatore.

?RITROVO: di fronte alla Chiesa parrocchiale di S.Teonisto di Casier (TV)

Parcheggio: gratuito, di fronte al cimitero di Casier (entrata in via Basse – 200m dalla chiesa)

? DURATA: 2 ore

?LUNGHEZZA: 4 km circa | Dislivello: assente – facile

??RACCOMANDAZIONI:

– scarpe comode (terreno regolare ma passerelle a volte scivolose)

– abbigliamento adeguato alla stagione e alle temperature del luogo

– zaino con acqua e/o snack

– acqua e insetto-repellente

??? Percorso non adatto ai passeggini

?CANI: i nostri amici a quattrozampe sono i benvenuti, se tenuti al guinzaglio

? CONTRIBUTO

13€ ADULTI

5€ Ridotto per RAGAZZI da 6 anni fino a 16 anni

0€ Ridotto per RAGAZZI fino a 6 anni

? DOMENICA 03 MARZO 2024

1° turno: ? 10:30

2° turno: ? 15:00



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link www.venetosegreto.com/eventi