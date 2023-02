Il Sile e il Cimitero dei Burci tra natura e antichi mestieri

Un’escursione a piedi alla scoperta dei suggestivi paesaggi lungo il Sile e dell’antico “Cimitero dei Burci”.



Da Casier, seguendo le anse sinuose del Sile, entreremo in sintonia con un territorio la cui storia è legata a quella delle sue acque. Ci lasceremo trasportare indietro nel tempo, quando il fiume era un’importante risorsa idrica ed economica, fonte di sussistenza e di reddito, indispensabile ai lavori di tutti i giorni, necessario alla difesa e grande via di comunicazione.



Qui, dove il Sile diventa largo e tranquillo, tra canne e alti falaschi, sorgono i burci, grandi imbarcazioni che venivano usate per il trasporto delle granaglie. Relitti sprofondati e insabbiati di archeologia industriale, circondati da una natura rigogliosa, habitat ideale per numerose specie di uccelli e pesci che hanno eletto a paradiso questo tratto del fiume.



Oggi, il sentiero che si sviluppa tra la lussureggiante vegetazione, ha mutato il proprio volto e la propria destinazione, trasformandosi in una verde passeggiata che consente di cogliere la bellezza della natura ma anche di fare un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta degli antichi mestieri legati al fiume.



RITROVO: Casier (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 2 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 16 per gli adulti. € 10 per i bambini e i ragazzi dai 6 fino ai 14 anni.

LUNGHEZZA: 4 km

DIFFICOLTÀ: facile

DISLIVELLO: nullo



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking, almeno 1 lt di acqua a persona, snack.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/2YTO71P

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/2YTO71P