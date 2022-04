Escursione nelle terre del Canova: Castelcucco e la vicina Possagno

Una escursione in uno dei borghi tra più vecchi d’Italia (il primo insediamento è fatto risalire al paleolitico), posto tra Asolo e Possagno: Castelcucco. L’itinerario si snoda parte su strada asfaltata, parte su sentieri tra i boschi (per lo più castagni, faggi, betulle). Il territorio è ricco di testimonianze storiche: dai resti del castello di Ezzelino sul col Muson (XII secolo) alle varie chiese ed oratori, alcuni dei quali potremo incontrare lungo il nostro cammino.

La vicinanza a Possagno (3 km circa) rende possibile, a chi volesse trascorrere l’intera giornata in zona, una visita alla gypsoteca del Canova e/o al Tempio; gli orari di apertura (9.30-19.00 gypsoteca /15.00-18.00 Tempio) mal si conciliavano con la nostra camminata per poter organizzare una visita. Se le gambe reggono poco oltre il Tempio, alla sua sinistra, una scalinata di 371 gradini porta alla chiesa di San Rocco, che domina l’intero paesaggio.



PROGRAMMA

Ritrovo in loco: ore 9.00 parcheggio della chiesa, via della chiesa 20 Castelcucco



Lunghezza: 9 km - Durata: 3 ore

Difficoltà: facile - Dislivello positivo 302 m / negativo 302 m



Activity Leader: Luciano (3384241195) e Verner (3482204876)



ISCRIZIONE SU APP PALESTRE CON ABBONAMENTO USCITE DOMENICALI ENTRO VENERDI’ 8 APRILE.