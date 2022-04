Escursione "Treviso ieri e oggi"

Visita guidata della città di Treviso alla scoperta della Treviso che era e che è.

Durante la passeggiata si visiteranno i luoghi più significativi della città di Treviso attraverso un excursus storico sulle vicende vissute nei secoli dal patrimonio storico artistico della città.

Il percorso avrà inizio in piazza Borsa, presso la statua di Mario del Monaco e terminerà in Piazza dei Signori.

La Vostra Guida sarà SABRINA FEDATO.



Durata: 2 ore circa

Luogo d’incontro: Piazza Borsa ore 15.00

Costo della visita: € 12,00 adulti; € 6,00 bambini 6-12 anni; bambini al di sotto dei 6 anni gratuito.

Ingressi a pagamento: non previsti.

Numero massimo di partecipanti: 15/20 persone.

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail sabrinaguidaturistica@gmail.com oppure un messaggio al 349/0865789

Termine ultimo per le iscrizioni: ore 12.00 del giorno stesso



In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento Covid19 si chiede ai partecipanti di essere provvisti di mascherina e di mantenere la distanza di sicurezza.