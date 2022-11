Escursione "Treviso ed i suoi scorci veneziani"

Treviso, conosciuta come ‘la piccola Venezia della Terraferma’ o ‘il granaio della Repubblica’ o ancora ‘il giardino di Venezia’, dista circa 30 Km dalla laguna. Partendo dalla stazione ferroviaria conosceremo le affinità ed i legami tra le due località: le mura cinquecentesche, la suggestiva chiesa di santa Lucia, gli scambi commerciali ed i mercati, le attività legate ai mulini e alla lavorazione del vetro, le vere da pozzo, le altane, il ghetto, le diverse tipologie di leoni sparse in tutta la città.

Verranno presentate alcune curiosità legate alla toponomastica. La visita darà l’occasione di scoprire anche le feste che qui si svolgevano durante il dominio della Serenissima. Parleremo di podestà, pescatori e nobili veneziani che qui avevano deciso di dimorare. Faremo tappa presso alcuni particolari affreschi, case in stile gotico fiorito oltre ad attraversare i più romantici scorci nascosti tra i canali. Verranno nominati santi martiri provenienti dalla laguna oltre ad artisti che qui hanno lasciato testimonianza grazie alle opere ancora oggi custodite.



La Vostra Guida sarà FRANCESCA



Durata: 2 ore circa

Luogo d’incontro: via Roma all’esterno del bar Venezia h 9.50 Domenica 27 novembre

Costo della visita: € 12,00 adulti; € 6,00 bambini 6-12 anni; bambini al di sotto dei 6 anni gratuito.

Ingressi a pagamento: non previsti.

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare, al momento della prenotazione, il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare preferibilmente una mail a playamediterraneo@gmail.com oppure chiamare al numero 3687848034 (ore pasti)

Termine ultimo per le iscrizioni: ore 21.00 del giorno precedente.

La visita si svolgerà anche in caso di maltempo.