Escursione "Treviso sulla via dell’acqua"

Guide di Marca propone un piacevole itinerario alla scoperta del suggestivo intreccio di corsi d’acqua che percorrono il centro storico, ai quali si deve il soprannome di “piccola Venezia”.

Ammireremo scorci di rara bellezza costeggiando i canali che si insinuano tra case e vicoli e sui quali si riflettono le caratteristiche facciate affrescate.

Capiremo come la presenza d’acqua abbia influenzato la storia di questa operosa città.



La Vostra Guida sarà Valentina Crespan.



Durata: 2 ore circa

Luogo d’incontro: Piazzale Burchiellati, rampa di accesso alle mura ore 14.30

Costo della visita: € 12,00 adulti; € 6,00 bambini 6-12 anni; bambini al di sotto dei 6 anni gratuito.

Ingressi a pagamento: non previsti.

Numero massimo di partecipanti: 20 persone.

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a valentinacrespan@virgilio.it oppure un messaggio al 347 9250499

Termine ultimo per le iscrizioni: ore 12.00 del giorno stesso.



In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento Covid19 si chiede ai partecipanti di essere provvisti di mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.