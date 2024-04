Magica escursione lungo la Valle dell'acqua

Lungo la magica Valle dell'acqua, luogo ricco di leggende e regalo della natura che impreziosisce la sommita' del Montello, cercheremo e ammireremo insieme le prime fioriture dell'anno, dirigendoci poco a poco verso un tesoro storico che il colle nasconde: l'Osservatorio del Re Vittorio Emanuele III, testimone silenzioso del primo conflitto mondiale.

? DURATA: 2h 30min circa

?‍?? DISLIVELLO: positivo di circa 90 metri.

LUNGHEZZA: 4,5 Km circa

DIFFICOLTÀ: Medio-facile (allenamento minimo e buone condizioni fisiche)

??RACCOMANDAZIONI:

– scarpe da trekking

– abbigliamento adeguato alla stagione e alle temperature del luogo

– zaino con acqua e/o snack

– bastoncini da trekking per chi è abituato ad usarli

?RITROVO: presso il monumento ai caduti nel piazzale a destra della chiesa - Via della Vittoria, 19, Volpago del Montello (TV)

PARCHEGGIO gratuito, P1, fronte "osteria Cescato" nella piazzetta "Brigata Alpina Julia" - sede gruppo Alpini - (con bagno pubblico disponibile)

MAPS: https://maps.app.goo.gl/t84QQcvGULMtzyZEA

? CONTRIBUTO

13€ ADULTI

6€ Ridotto per RAGAZZI da 6 anni fino a 16 anni

0€ Ridotto per RAGAZZI fino a 6 anni

? MERCOLEDÌ 01 MAGGIO 2024

1° turno: ? 10:30

2° turno: ? 15:00





PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link https://venetosegreto.com/eventi/