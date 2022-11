Castagni, angoli selvaggi e baite: escursione nella Valmareno

€15,00 per gli adulti - € 5,00 per i ragazzi fino ai 16 anni

Prezzo €15,00 per gli adulti - € 5,00 per i ragazzi fino ai 16 anni

Alla scoperta della bella Valmareno, tra sentieri e angoli nascosti poco frequentati. Il percorso segue la cresta del monte Baldo che ci consentirà di godere di splendidi panorami sulle colline, sui laghi di Revine e sulle Prealpi.

Ci immergeremo, poi, nei boschi dei colli passando per il monumentale “Castagno del Paradiso” ed andremo alla scoperta dei resti delle fortificazioni di Serravalle che nell’antichità era caratterizzata da ben tre castelli uniti da una cinta muraria. Passeremo, infatti, nel luogo dove sorgeva l’antico castello di Montesel, di cui ancora oggi rimangono visibili i resti dei muri e del pozzo. Ci dirigeremo quindi verso Serravalle passando per il bellissimo punto panoramico del Monte Cucco con visuale sulla Vittorio Veneto e sul santuario di Santa Augusta. Qui troveremo anche i ruderi della vecchia chiesetta di Sant’Antonio Abate. Successivamente, ci inoltreremo ancora nella storia poiché nel bosco potremmo scorgere i resti delle torri che costituivano parte delle mura perimetrali del castello di Serravalle. Infine, entreremo nella città all’altezza del Parco Segreto e proseguiremo per un’antica via fino a giungere nel cuore di Serravalle. Torneremo a Nogarolo per facili stradine e sentieri costeggiando la base dei colli dalla parte della Vallata ed attraversando prati e castagneti con vista sul borgo di Revine Lago. Ma la nostra avventura non finisce qui. Al termine della camminata, sarà possibile visitare il Giardino Museo Bonsai della Serenità a Tarzo, un giardino unico nel suo genere tanto da essere considerato il Tempio della Storia del Bonsai in Italia. Esso presenta circa cinquecento piante, di cui alcune premiate anche con titoli internazionali.

INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza percorso: 13 chilometri

Dislivello in salita: 500 metri

Pranzo: Al sacco

Abbigliamento: Portare zainetto con riserva d’acqua ed impermeabile. Come calzature vanno bene delle buone scarpe da trekking. Sono consigliati i bastoncini da trekking (per chi non li avesse, e fino ad esaurimento scorte, li presteremo noi).

COSTI

Uscita comprensiva di guida ambientale escursionistica

15 euro per gli adulti

5 euro per i ragazzi sotto i 16 anni.

INFO E PRENOTAZIONI

WhatsApp/tel. 33837669787

info@passiesorrisi.it

www.passiesorrisi.it

Per partecipare all'evento è obbligatoria la prenotazione.