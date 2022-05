La via degli angeli e la Vallata al tramonto

Un’insolita passeggiata al tramonto lungo la via degli angeli alla scoperta della Vallata.



Dopo aver ammirato le innumerevoli opere artistiche che costellano le vie di Tovena, pittoresco paese adagiato ai piedi del Passo San Boldo, imboccheremo un sentiero che tra boschi e panorami suggestivi ci condurrà fino a Soller, antico borgo dalle caratteristiche

case in pietra.



Proseguiremo il nostro cammino al chiaro di luna scoprendo gli aspetti naturalistici, storici e culturali della Vallata.



Un viaggio emozionante tra arte, storia e natura.



RITROVO: Cison di Valmarino (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 5 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 16 per gli adulti, € 10 dai 7 ai 14 anni.

LUNGHEZZA: 9.5 km

DIFFICOLTÀ: medio-facile. Adatto a partecipanti dai 7 anni in su abituati a camminare. Adatto al nordic walking.



DISLIVELLO: 400 m.



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking, almeno 1 lt di acqua a persona, snack, spray antizanzare, torcia (se si fosse sprovvisti chiediamo di indicare nel campo “Note” in fase di prenotazione di quante torce si necessita in modo da fornirvele gratuitamente).



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3sI4cZx.

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/3sI4cZx