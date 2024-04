Spettacolo "Esplorando Gustl"

Esplorando Gustl

Primo studio - restituzione della residenza artistica

Di e con Fabrizio Paladin e Filippo Fossa



Austria, 1900. Un ufficiale sta assistendo annoiato ad un concerto. Nota una spettatrice carina. Cerca di scoprire quale corista sia la sorella di un commilitone. Medita sul duello del giorno dopo.

Da un racconto di Arthur Schnitzler, una commedia drammatica ci immerge attraverso la satira in una crisi esistenziale profonda alla vigilia del primo conflitto mondiale. Non si tratta di un semplice spettacolo ma di un'esperienza teatrale performativa che analizza la psicologia umana e le dinamiche sociali, mescolando monologo interiore, tecniche di clownerie, pantomima, prosa, musica dal vivo, in una scenografia essenziale.



Fabrizio Paladin (Treviso,1975) attore, drammaturgo, regista, insegnante, cantautore, autore del libro Il teatro e la maschera. Nel 2004 vince il “Premio Omaggio a Giorgio Gaber”. Il suo spettacolo Dr Jekyll e Mr Hyde, the strange show ha vinto la seconda edizione del Premio Internazionale Calanchi, è stato selezionato al Roma Fringe Festival 2015. Con lo stesso spettacolo ottiene la nomination come “Miglior Attore” al Fringe Festival di Roma nel 2015. Nel 2016 vince la VIII edizione di Stazioni d’Emergenza con lo spettacolo Hamle-tronic. Cantautore, armonicista, cantante e chitarrista, vincitore di “ArezzoWave” nel 2014.



PRENOTAZIONI A kaliscopio.teatro@gmail.com