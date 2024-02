A grande richiesta torna la camminata nelle zone verdi ai margini della città guidata da ben 12 associazioni e realtà del territorio trevigiano. Legambiente Treviso, GRA - Grande Raccordo Ambientale, Vivere il Botteniga, Stradafacendo, LIPU, Italia Nostra Treviso, Fiab Treviso, Anpi Treviso, Natsper, Fridays For Future Treviso, WWF Terre del Piave e i giovani di Croce Rossa Italiana di Treviso invitano la cittadinanza sabato 17 febbraio alle 14.30 per un pomeriggio di esplorazione delle zone umide, del fiume Botteniga e della Piavesella. “Esploriamo le zone verdi. Passeggiata nelle zone umide tra fiume Botteniga e Piavesella” prevede un percorso di 4 chilometri che si sviluppa ad anello – toccando alcune future lottizzazioni lungo la Strada Ovest – ed è pensato per tutti i cittadini, famiglie comprese.



Il ritrovo sarà puntualissimo alle 14.15 al prato di San Bartolomeo (parcheggio di CNA, Fressco e Wishing Well) per le registrazioni, mentre la partenza è prevista alle 14.30. Ad accompagnare i cittadini e le cittadine lungo il percorso stabilito – erano oltre 150 i partecipanti alla passeggiata del 4 febbraio 2023 – saranno alcuni rappresentanti delle associazioni organizzanti, che racconteranno la realtà del territorio, tra equilibri naturali, creature in via di estinzione e innumerevoli progetti di lottizzazioni. Il percorso si sviluppa in un anello di circa 4 chilometri tra zone umide, Piavesella e Botteniga e tutto ciò che rischia di scomparire lungo la Strada Ovest, arteria già molto cementificata eppure interessata da ancora nuove lottizzazioni. Il termine della passeggiata è previsto alle ore 17.30.



Prenotazione obbligatoria compilando il form online per ogni partecipante: https://docs.google.com/forms/d/1FKj70FKDJJ7smq79FNF4g4we9Vs-gqksHBbJWKQh6jg/edit