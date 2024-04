L’ufficio postale di piazza Vittoria a Treviso dall’8 al 13 aprile ospita l’esposizione filatelica “Borghi in mostra” che farà tappa in altre regioni nelle prossime settimane.

L’idea nasce dalla realizzazione del libro “Viaggio nei borghi più belli d’Italia” che attraversa un percorso in alcuni dei borghi più belli d’Italia, un’opportunità per celebrare le eccellenze del territorio e si inserisce nell’ambito delle iniziative che Poste Italiane ha sostenuto verso le realtà locali. Alla presentazione, ieri mattina nel salone delle Poste Centrali, ha partecipato il vicesindaco di Treviso Alessandro Manera. Per Poste Italiane: Fabio Verza (referente Filatelia Nord Est), il direttore degli uffici postali della provincia di Treviso Vincenzo Cassaro e Matteo Magnaghi Relazioni Istituzionali Nord Est.

Il libro è un diario di viaggio dove si racconta il nostro Paese, attraverso le splendide immagini pubblicate nel libro, accompagnate da piccole note descrittive delle loro peculiarità oltre che dagli annulli e dai francobolli a loro dedicati.

L’esposizione sarà à disposizione del pubblico negli orari di apertura dell’ufficio postale (8.20 – 19.05 e sabato mattina fino alle 12.35), dove nell’occasione sarà disponibile anche un annullo speciale e si potrà acquistare il libro stesso.