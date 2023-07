E...STATE IN PIAZZA! 2023

---------------------------------

Venerdì 4 agosto dalle 19.00 a 1.00

---------------------------------

Il Comune di Meduna di Livenza in collaborazione con Bar La Piazzetta, Andy's Pizza, Bar Petra, Only Fish truck food, vi aspettano con i loro stand enogastronomici nel piazzale del centro storico di Meduna di Livenza.

Food & Beverage di ogni tipo

Cocktail Zone

Live Band e DJ Set

L’occasione per festeggiare l'inizio delle ferie

---------------------------------

PROGRAMMA:

Dalle 19:00

Aperitivo Rock’n’roll con Dj Fhen

Dalle 21:00 Special Guest

Celebrity Star

Cosplay Dance&Pop Live Tribute Show

After party con Nicola Flumian Dj Set

---------------------------------

Ingresso libero e gratuito

---------------------------------

infoline: 3471469643

---------------------------------

Special thanks: Caseificio Moro

---------------------------------

Evento presso

Piazza Umberto I

Meduna di Livenza (TV)