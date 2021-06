Estate Live all’Inverness Pub: si parte con Jennifer Vargas e Dario Dal Molin

Riprende la programmazione musicale del Corner Live dell’Inverness Pub, con un calendario di concerti all’aperto in programma nei venerdì estivi.

Si parte venerdì 18 giugno (ore 21:30) con Jennifer Vargas e Dario Dal Molin.

Cantante di origine cubana dopo il suo successo a “The Voice of Italy” ha avuto la possibilità di collaborare con artisti del calibro di Zucchero, Mario Biondi, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Gali. La sua voce black calda e avvolgente attinge da tutte le sfumature di una vita intensa fatta di viaggi ed emozioni, che racconta in musica, da sempre. In questa speciale serata è accompagnata dalle note del pianista Dario Dal Molin, musicista che vanta collaborazioni da quasi un decennio con artisti internazionali della black music americana e inglese.

Si consiglia la prenotazione 0438 30070

Calendario in aggiornamento: www.cornerlive.it

