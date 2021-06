Estate live all'Inverness pub di Mareno di Piave

La musica riparte all’aperto, riprende la programmazione musicale del Corner Live dell’Inverness Pub, con un calendario di concerti in programma nei venerdì estivi.

Ad inaugurare il giardino estivo, venerdì 18 giugno (ore 21:30), Jennifer Vargas e Dario Dal Molin.

Cantante afroamericana di origine cubana dopo il suo successo a "The Voice of Italy" ha avuto la possibilità di collaborare con artisti del calibro di Zucchero, Mario Biondi, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Gali.

In questa speciale serata è accompagnata dalle note del pianista Dario Dal Molin, musicista che vanta collaborazioni da quasi un decennio con artisti internazionali della black music americana e inglese.





Si consiglia la prenotazione 0438 30070

Calendario completo: www.cornerlive.it

