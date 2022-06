Gli appuntamenti estivi culturali organizzati e promossi dall’Amministrazione Comunale di Villorba quest’anno cominciano già il 28 giugno all’insegna di tre serate dedicate alla seconda edizione di Villorba in Jazz. La prima serata di martedì 28 giugno alle ore 21:15 è dedicata all’approfondimento tematico del Blues e si terrà all’interno della Biblioteca Comunale con l’obiettivo di far amare il jazz attraverso parole, video e musica grazie agli interventi di Paola Gallo e di Luciano Buosi. Le altre due serate, punteranno invece al coinvolgimento emozionale del pubblico. Venerdì primo luglio nel parco di Villa Giovannina (alle 21:15) è previsto “Sabor Latino”, concerto di latin jazz che unisce ritmi sudamericani alle melodie e standards del jazz (bossa nova, samba, beguine, bolero). Protagonista la Luciano Buosi jazz ensemble. Venerdì 8 luglio, in piazza Aldo Moro a Carità sarà la volta di “Swing a go go” con il sound swing degli Anni 40 e 50 con il Blue notte sextet accompagnato dall’esibizione di alcune coppie di ballerini della scuola di ballo Bounce Swing Lovers.

Dopo il jazz l’E...state a Villorba propone gli spettacoli teatrali per famiglie proposti grazie alla collaborazione attiva di Teatro che Pazzia .Venerdì 15 luglio (ore 21:15) m è in programma “Carosello” in piazza Aldo Moro a Carità. Lo spettacolo prende spunto dalla trasmissione televisiva degli Anni 50, lo spettacolo propone una girandola di pièce teatrali, canzoni, coreografie realizzate con il desiderio di riportare alla ribalta una parte della nostra storia televisiva che sta ormai scomparendo. Venerdì 22 luglio, stessa ora, nel parco di Villa Giovannina, andrà in scena lo spettacolo itinerante “Gli dèi dell’olimpo”, e venerdì 5 agosto nel sagrato chiesa di Villorba toccherà a “Tongo e il tesoro dei Nibelunghi”.

Menzione speciale merita la serata organizzata in collaborazione con Musicantus nel giorno di Mercoledì 27 luglio alle ore 21:15 nel parco di Villa Giovannina durante la quale si svolgerà il tradizionale appuntamento con “Buon compleanno Paolo!”. In questa occasione Villorba ricorda Mario Del Monaco e Paolo Trevisi con l’esibizione dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta diretta dal Maestro Alberto Zanardi, un quartetto di solisti e una voce recitante. Il programma della serata prevede l’esecuzione degli estratti più belli e significativi della celebre opera di Giuseppe Donizetti “Elisir d’amore” interpretati da alcune delle voci giovanili più interessanti nel panorama nazionale e alcuni grandi interpreti,

A chiudere E...state a Villorba 2022 saranno Musica e natura domenica 8 agosto alle ore 5:30 nelParco di Villa Giovannina con il Risveglio all’alba, a cura della Banda Comunale Albino Gagno, diretta dal Maestro Monica Giust, che accompagnerà il sorgere del sole.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero (tranne quello del 28 giugno limitato a 60 posti). Per maggiori informazioni eventi @omune.villorba.tv.it, tel.:04226179813.

Ecco il programma completo

Martedì 28 giugno alle ore 21:15, la Biblioteca Comunale nella Barchessa di Villa Giovannina (ingresso libero fino a 60 posti) ospiterà il primo appuntamento di Villorba in jazz dal titolo “Il Blues, dalle origini alla consapevolezza armonica”. Obiettivo della serata è far amare il jazz attraverso parole, video e musica e far conoscere il blues grazie agli interventi di Paola Gallo e di Luciano Buosi.

Venerdì 1° luglio alle ore 21:15, nel Parco di Villa Giovannina (ad ingresso libero e in caso di maltempo al Palateatro di Fontane), è previsto il secondo appuntamento di Villorba in jazz con “Sabor Latino”, concerto di latin jazz che unisce ritmi sudamericani alle melodie e standards del jazz (bossa nova, samba, beguine, bolero). Protagonista la Luciano Buosi jazz ensemble (Beppe Calamosca, trombone/fisarmonica – Maurizio Scomparin, tromba – Luciano Buosi, tastiere - Luigi Vitale, vibrafono – Marco Carlesso, drums – Alex Turchet, contrabasso – Fabio Ferrante, percussioni).

Venerdì 8 luglio alle ore 21:15 In Piazza Aldo Moro (ingresso libero e in caso di maltempo al Palateatro di Fontane) sarà la volta di “Swing a go go” con il sound swing degli Anni 40 e 50 accompagnato dall’esibizione di alcune coppie di ballerini della scuola di ballo Bounce Swing Lovers. Protagonista il Blue notte sextet (Michele Uliana, clarinetto, Pier Giorgio Caverzan, sax – Fernanda Adami, voce – Tim Smethurst, drums – Luciano Buosi, piano – Domenico Santaniello, basso).

Venerdì 15 luglio alle ore 21:15 in Piazza Aldo Moro (ingresso libero e in caso di maltempo al Palateatro di Fontane) sarà la volta dello spettacolo teatrale per famiglie “Carosello” a cura del Barabao Teatro – spettacolo per famiglie. Prendendo spunto dalla trasmissione televisiva degli Anni 50, lo spettacolo propone una girandola di pièce teatrali, canzoni, coreografie realizzate con il desiderio di riportare alla ribalta una parte della nostra storia televisiva che sta ormai scomparendo. Di carattere leggero, la rappresentazione si basa su un tema generale che funge da cornice, in questo caso il rapporto generazionale tra giovane e anziano, tra vecchio e nuovo, tra passato e futuro… per poter riflettere allegramente.

Venerdì 22 luglio alle ore 21:15 nel parco di Villa Giovannina (ingresso libero e in caso di maltempo al Palateatro di Fontane) è in programma lo spettacolo teatrale adatto alle famiglie “Gli dèi dell’olimpo” a cura di Anà Thema Teatro e con la regia di Luca Ferri. Lo spettacolo è ispirato ai personaggi e alle atmosfere dell’Olimpo. Nella cornice del parco di Villa Giovannina il pubblico incontrerà Eros, Poseidone, Atena, Ares, Afrodite, Apollo e molti altri dei, capitanati da Zeus, per il divertimento di grandi e piccini.

Mercoledì 27 luglio alle ore 21:15 nel parco di Villa Giovannina (ingresso libero e in caso di maltempo al Palateatro di Fontane) il tradizionale appuntamento con “Buon compleanno Paolo!”, la serata nella quale Villorba ricorda Mario Del Monaco e Paolo Trevisi con l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta diretta dal Maestro Alberto Zanardi, un quartetto di solisti e una voce recitante. Il programma della serata prevede l’esecuzione degli estratti più belli e significativi della celebre opera di Giuseppe Donizetti “Elisir d’amore” interpretati da alcune delle voci giovanili più interessanti nel panorama nazionale e alcuni grandi interpreti, accompagnate dall’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. Personaggi e interpreti: Adina: Rosalia Cid - Nemorino: Leonardo Cortellazzi - Belcore: Leonardo Galeazzi - Dulcamara: Bruno Taddia.

Venerdì 5 agosto alle ore 21:15 nel sagrato chiesa di Villorba (ingresso libero e in caso di maltempo al Palateatro di Fontane) andrà in scena lo spettacolo “Tongo e il tesoro dei Nibelunghi” di e con Mirco Trevisan e scenografie Roberta Bianchini. Tongo, clown dall’animo impavido, vuole vestire i panni del coraggioso eroe germanico Sigfrido, che per amore della principessa Crimilde, cerca di recuperare il tesoro dei Nibelunghi, popolo di mastri nani che vivono nelle viscere della montagna. L’impresa sarà ricca di pericoli e insidie, tra le quali il mastodontico drago Fafnir. Nella ballata compare anche un altro personaggio: Valchiria, bellissima guerriera, innamorata di Sigfrido che gli porta in dono un possente artefatto: la spada magica Balmung, l’unica in grado di scalfire l’armatura del terribile lago. Per riuscire nell’impresa di mettere in scena quest’opera epico/mitologica, Tongo chiederà aiuto anche al pubblico.

Domenica 7 agosto alle ore 5:30 nel parco di Villa Giovannina (in caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a data da destinarsi) chiude E…state a Villorba l’appuntamento con “Risveglio all’alba”, Musica e benessere a cura della Banda Comunale Albino Gagno, diretta dal Maestro Monica Giust, che accompagnerà il sorgere del sole nella cornice del parco di Villa Giovannina a stretto contatto con la natura. Al termine i partecipanti potranno godere di momento-benessere “Risveglio Corpo-Mente” a cura dello Studio Sh-Ila di Ilaria Da Re, con la pratica di Qi gong, stretching dei meridiani energetici e ginnastica posturale.