"E...state a Villorba 2023" tra teatro e musica

Riparte la ormai consueta ed attesa rassegna di eventi “E…state a Villorba”. Da luglio a settembre, il nostro Comune ospiterà una varietà di eventi culturali tra teatro e musica che intratterranno il pubblico di tutte le età. Il primo appuntamento, dei 9 previsti, è in calendario il venerdì 7 luglio alle ore 21:15 nel Parco di Villa Giovannina con lo spettacolo teatrale “Mimesi - Il Barone Rampante”, in occasione del centenario dalla nascita di Italo Calvino, a cura dell’associazione culturale La Chiave di Sophia. Sabato 8 e domenica 9 luglio alle ore 21:00 sul sagrato della Chiesa di Villorba (se ci sarà maltempo all’interno della Chiesa) si svolgerà “Bande sotto le stelle”, ottava edizione della Rassegna bandistica a cura della Banda Comunale Albino Gagno. Villorba in Jazz sarà all’insegna del tributo a Gershwin e comincerà mercoledì 12 luglio alle ore 21:15 nella sala conferenze della Barchessa di Villa Giovannina a Carità con “Per amare il Jazz” parole e musica a cura di Luciano Buosi.

A seguire venerdì 14 luglio alle ore 21:15 nel parco di Villa Giovannina (in caso di maltempo al Palateatro di Fontane) il Gershwin Quintet con Sara Jane Ghiotti terrà il concerto Jazz “La vie en blue”. Venerdì 21 luglio alle ore 21:15 il concerto “Da Brooklyn a Broadway” chiuderà Villorba in Jazz, sempre al parco di Villa Giovannina (in caso di maltempo all’Auditorium Mario Del Monaco a Catena). Giovedì 27 luglio alle ore 21:15 il parco di Villa Giovannina (al Palateatro di Fontane in caso di maltempo) ospiterà l’appuntamento con la lirica per “Buon Compleanno Paolo”, il Concerto sinfonico dedicato a Paolo Trevisi e a Mario Del Monaco. In questa occasione l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta diretta da Gerardo Felisatti (produzione di Musicantus) proporrà “Il barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini.

Gli ultimi tre appuntamenti di E…state a Villorba sono programmati, nell’ordine: venerdì 4 agosto alle ore 21:15 a Carità in piazza Aldo Moro (Palateatro di Fontane in caso di maltempo) con lo spettacolo teatrale per famiglie "Tongo Show, Cercasi disperatamente eroe” in collaborazione con Teatro che Pazzia; domenica 6 agosto alle ore 5:30 per il “Risveglio all’alba" tra musica e benessere in collaborazione con Banda Comunale Albino Gagno; venerdì 1 settembre alle ore 21:00 in piazza Pinarello a Catena per lo spettacolo teatrale della Restera Produzioni con Jgior Barbazza e Davide Stefanato: "Era tutta campagna”.

Per informazioni: eventi@comune.villorba.tv.it ; www.comune.villorba. Tel:04226179810