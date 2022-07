E...state a Villorba: ecco lo spettacolo "Carosello"

Gli appuntamenti culturali organizzati e promossi dall’Amministrazione Comunale di E...state a Villorba dopo le tre serate dedicate al jazz si ampliano con la proposta di spettacoli teatrali per famiglie individuati grazie alla collaborazione attiva di Teatro che Pazzia. Venerdì 15 luglio alle ore 21:15 in Piazza aldo Moro a Carità è in programma “Carosello”.

Lo spettacolo prende spunto dalla trasmissione televisiva degli anni '50 e propone una girandola di pièce tea- trali, canzoni, coreografie realizzate con il desiderio di riportare alla ribalta una parte della nostra storia televisiva che sta ormai scomparendo. Di carattere leggero, la rappresentazione si basa su un tema generale che funge da cornice, in questo caso il rapporto generazionale tra giovane e anziano, tra vecchio e nuovo, tra passato e futuro...per poter riflettere allegramente.

Ingresso libero, per informazioni tel. 04226178913, E-mail:eventi @comune.villorba.tv.it