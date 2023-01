Estrazione lotteria “Ti PremiAmo” + concerto di Mal

Si è concluso il 5 gennaio il Concorso a Premi “Ti PremiAmo”, che si avvale del contributo della Camera di Commercio. Arrivato alla sua terza edizione il Concorso si configura come un progetto di rete territoriale che coinvolge le attività commerciali dei comuni di Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Refrontolo, Sernaglia della Battaglia, Moriago della Battaglia e Vidor con la collaborazione e l’impegno dell’Associazione Piazze Creative e di Ascom-Confcommercio Delegazione di Conegliano e Valdobbiadene.

Il Concorso è la prima iniziativa di rete che incentiva lo shopping natalizio in un territorio, quale è quello del Quartiere del Piave, inserito nel contesto Unesco che conta ben due distretti del commercio, Farra e Pieve di Soligo. Il montepremi di 6.000,00 euro, è composto da 45 buoni acquisto che variano da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 600,00 utilizzabili esclusivamente presso le Imprese partecipanti al concorso. Tutte risorse che rientreranno nel circuito virtuoso dei consumi e del commercio con l’obiettivo di ridare slancio al piccolo commercio nei paesi dei Quartiere del Piave. I buoni acquisto dovranno essere spesi nei negozi aderenti entro e non oltre il 19 marzo 2023,

Sono ben 180.000 le cartoline distribuite ai consumatori che hanno fatto acquisti nelle 105 attività aderenti al concorso durante il periodo natalizio. Le attività erano divise in bar, alimentari e non alimentari e il funzionamento prevedeva la consegna della cartolina con una spesa minima di 5 euro nei bar, di euro 10 nei negozi alimentari fino a 150 mq, di euro 25 nei negozi alimentari sopra i 150 mq e di 20 euro nelle attività di ristorazione e nei negozi non alimentari.

Per il sindaco di Pieve di Soligo Stefano Soldan “L’ampia adesione di molti cittadini e commercianti testimonia la bontà dell’iniziativa volta a promuovere e incentivare i consumi locali. Si tratta di un modo concreto e virtuoso per sostenere il commercio di vicinato e lo testimonia anche l’ampia partecipazione dei comuni. Desidero ringraziare in modo particolare Walter Zambon presidente di “Piazze Creative” per l’idea e l’intuizione e Ascom per il sostegno e supporto. Il successo dell’iniziativa meritava per la sua conclusione, il momento dell’estrazione dei premi, una grande festa di piazza che spero possa diventare un appuntamento fisso, magari itinerante nei vari Comuni".

Infatti l’estrazione delle cartoline vincenti e dei relativi premi avverrà domenica 15 gennaio a Pieve di Soligo, in Piazza Caduti nei Lager, nel corso di un evento pubblico e gratuito che avrà inizio alle ore 15,00 con il concerto dei Caramel e la partecipazione straordinaria del cantante MAL. Sarà in funzione la pista di pattinaggio e ci saranno dei punti degustazione.

In caso di mal tempo la manifestazione si terrà presso il Teatro Careni di Pieve di Soligo con ingresso libero fino all’esaurimento dei posti disponibili.