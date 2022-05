Treviso Suona Jazz Festival: Ettore Martin in "Senzaparole"

TREVISO SUONA JAZZ FESTIVAL , VIII Edizione



Ettore Martin trio, Senzaparole



Ettore Martin, sax tenore

Matteo Alfonso, organo

Mauro Beggio, batteria



Un omaggio al repertorio italiano, con tre rinomati musicisti del nostro Paese.

Senzaparole è una rivisitazione in chiave jazzistica di alcune tra le più belle canzoni della tradizione italiana, interpretate da un organ trio d’eccezione che si caratterizza per il grande interplay e per la particolare scelta stilistica, volutamente senza parte vocale, che permette ai tre musicisti di rielaborare liberamente i grandi temi della tradizione italiana, tratti dal repertorio di Gorni Kramer, Gino Paoli, Bruno Martino ed altri ancora.



Prenotazioni:

events@caffecaffi.com





www.trevisosuonajazz.it