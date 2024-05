"Eumenidi" - Chiesa di Santa Croce

Martedì 21 maggio, alla Chiesa di Santa Croce, va in scena Eumenidi, terza parte dell’Orestea di Eschilo, unica trilogia pervenuta completa.



Dopo l’Agamennone e Coefore, quest’ultima rappresentazione racconta dell'istituzione da parte di Atena del Tribunale e di Leggi secondo le quali verrà giudicato, infine assolto Oreste. Si conclude così la saga degli Atridi.



Anche questa rappresentazione si presenta come lettura scenica 'in forma di accademia'.



Alle 10 è in calendario la rappresentazione per le scuole (con ingresso gratuito) e alle ore 20.30 quella per il pubblico (a pagamento - info e prenotazioni 0422-513150).



In scena ci saranno: Chiara Catalano, Paola De Crescenzo, Margherita Di Rauso, Anna Gualdo, Maria Cristina Mastrangeli, Nicola Nicchi, Massimo Nicolini.



La direzione è di Walter Le Moli; assistente alla regia è Chiara Girlando. Le luci sono di Claudio Coloretti.



Ogni lettura scenica sarà preceduta da un’introduzione di Massimo Cacciari e di Luigi Garofalo.



La rassegna è sostenuta da Banca delle Terre Venete.