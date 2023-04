Nella Marca arriva l'europarlamentare Sabrina Pignedoli

“Domani, 27 aprile 2023, sarò a Treviso e Verona per tre importanti appuntamenti in appoggio alla lista del Movimento 5 Stelle e del suo candidato sindaco Maurizio Mestriner.

Alle 11 sarò in Piazza del Duomo con il presidente Giuseppe Conte. Alle 14.30, assieme al vicepresidente della Camera Sergio Costa, incontrerò studenti e docenti dell’Isiss Luciano Dal Cero, via Fiume 28, San Bonifacio (Verona). Gli studenti, guidati dal docente di lettere Simone Gianesini, hanno realizzato un documentario utilizzando un bando della Regione Veneto. S’intitola “Apocalypse Wine” e illustra i danni causati dalla viticoltura industrializzata ai danni di un territorio che interessa principalmente un’area collinare del Veronese. Parleremo anche del rapporto non sempre facile tra sviluppo delle fonti rinnovabili e paesaggio, i Pfas e gli altri pesticidi, gli obiettivi europei per la transizione verde, i reati ambientali nel quadro della legislazione UE.



Alle 18.30 faremo un punto stampa all’Auditorium parrocchiale San Giorgio, via XI Febbraio 9 a Quinto di Treviso, prima dell’incontro dedicato ad “Ambiente e sostenibilità” che si terrà alle 19 con il vicepresidente della Camera Sergio Costa e il candidato sindaco del movimento 5 Stelle Maurizio Mestriner. Parteciperanno anche Greenpeace Treviso, che tratterà la questione Pfas, e il Comitato per la riduzione dell’impatto ambientale dell’aeroporto di Treviso.



Con Mestriner parleremo di salvaguardia delle acque e del Sile, oltre che degli altri temi ambientali presenti nel suo programma politico, tra cui cemento saldo zero, energia pulita e condivisa, forestazione urbana e acqua pubblica”. Così in una nota Sabrina Pignedoli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.