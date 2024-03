Europa e giovani - Spritz e filò con Maria Pia Napoletano

Europa e giovani. Opportunità e scambi per le nuove generazioni



Spritz e filò con Maria Pia Napoletano, coordinatrice Young European Ambassadors e GAE in Europiamo



Ingresso libero. Aperitivo equo e solidale a cura della cooperativa Pace e Sviluppo (Altromercato)



Maria Pia Napoletano è una youth worker, attivista ambientale e consulente aziendale. Nel 2016 ha scoperto i progetti Erasmus+, e da quel momento si è appassionata ai concetti di lifelong learning e educazione non formale. Ha partecipato a Scambi Giovanili, Training Course e Seminari delle Agenzie Nazionali (Italia e Germania), utilizzando le competenze acquisite per migliorare le attività che porta avanti nella comunità locale e organizzare workshop nelle scuole superiori e nelle università con tecniche di educazione non formale. Ha fatto volontariato in diverse organizzazioni locali (FareAmbiente Aversa, Leo Club International, Consulta Giovanile della Pastorale Universitaria sono alcune). Nel 2017 ha partecipato al World Forum for Democracy del CoE, e nel 2018 è stata selezionata come Youth Delegate per l’Italia nella 35a Sessione del Congresso dei Poteri Locali e Regionali al Consiglio d’ Europa. Nel 2018 ha partecipato anche al progetto “Europe Mobile” in Germania, creando un programma di attività di educazione non formale e portandolo nelle scuole superiori dello stato di Brandeburgo, assieme ad altri 15 giovani provenienti da diversi paesi dell’UE. Nel 2019 ha organizzato il TEDxUninaFedericoII ed ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l’Università Federico II, per poi iniziare a lavorare come junior project manager in Spagna, gestendo prevalentemente progetti Erasmus KA2 e Sudoe, specialmente la parte di progettazione e di budgeting, comunicando con i partner e scrivendo report sugli stati di avanzamento del progetto. Attualmente, coordina il network degli Young European Ambassadors nell’Unione Europea per il progetto di comunicazione EU NEIGHBOURS east e lavora all’ Apple Developer Academy dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. È appassionata di viaggi, innamorata di romanzi e saggi e instancabile visitatrice di musei.



---



Gallery

L’incontro è inserito nella rassegna Spritz e filò 2024, promossa dall’associazione CombinAzioni e dal Comune di Trevignano in collaborazione con la cooperativa sociale Kirikù e la cooperativa Pace e Sviluppo.