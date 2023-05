EVA

Voci dall’Eden



In questo spettacolo parole, luci, movimento e musica si fondono per ri-creare la Creazione. La nostra Eva è una donna stupita della sua esistenza, è una donna innamorata e insicura, è il principio della scoperta, colei che per prima conosce il corpo, il desiderio e poi - inconsapevolmente - il peccato. Guarderemo da un punto di vista alternativo la figura della prima donna, concentrandoci più sui suoi aspetti umani che su quelli simbolici e andando a sbirciare dentro un'intimità a volte complessa, a volte semplice, dentro quella storia d'amore e di vita che ha gettato le basi del nostro sentire.

Liberamente tratto da Il diario di Adamo ed Eva di Mark Twain



Regia: Federica Girardello

Attrici: Francesca Zava, Caterina Minute

Musiche dal vivo: Alessandro Cocchetto



Produzione Centro Teatrale da Ponte