Il mondo di CoComelon arriva a Silea

Siete pronti a far vivere ai vostri bambini un’esperienza straordinaria? Per fare il pieno di energie prima di un nuovo rientro a scuola, un noto centro commerciale di Silea ha pensato proprio a tutto, proponendo un imperdibile Meet&Greet.

JJ incontra i suoi piccoli fan a Silea

Sabato 30 settembre, dalle ore 10.30, JJ, uno dei personaggi più amati della MacDonald Farm di CoComelon, incontrerà i suoi piccoli amici per divertirsi con loro e naturalmente per scattare foto ricordo indimenticabili al Centro Commerciale Emisfero di Silea. Le sue uscite si ripeteranno più volte nel corso della giornata: alle ore 10.30 - 11.30 - 12.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30.

Sarà un’ottima occasione per conquistare i piccolissimi di casa, ma anche i più grandi: i negozi del Centro offrono infatti tutto ciò che serve per prepararsi al meglio al ritorno in aula o in ufficio. Si potrà fare rifornimento di materiale scolastico, acquistare uno zaino più capiente o rinnovare il proprio guardaroba per ripartire al massimo.