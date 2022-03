Evento dedicato alla festa del papa' a villa Emo

In Villa con il mio SUPER papà!



In occasione della festa del papà, Villa Emo vi aspetta in visita per due specialissimi giorni, 19 e 20 marzo durante i quali sarà possibile giocare con il proprio papà a caccia dei dettagli più curiosi nascosti tra gli affreschi delle sale di Villa Emo.



QUANDO: Sabato 19 e domenica 20 marzo dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso ore 17:30)



COSTO: Ingresso ridotto a € 7,00 per tutti i papà, bambini ingresso gratuito sotto gli 11 anni.



Evento in collaborazione con Fraccaro Spumadoro S.p.A e Il Campo - Coop. agr. Castellana

Non è necessaria la prenotazione.

Una dolce sorpresa per tutti i partecipanti!





Tel.380 4614951 segreteriamusei@mondodelfino.it - www.mondodelfino.it - ww.villaemo.org