Giochi per bambini/e e ragazzi/e, sport, tornei vari, presenza di tutti i plessi scolastici afferenti all’Istituto Comprensivo 5, dimostrazioni, spazio all’interculturalità e all’accoglienza: tutto questo nella nuova edizione dell’“E…vento di Maggio” in programma sabato 11 maggio 2024 dalle ore 15.00 alle 18.30.



Il Parco Ali Dorate di Treviso, in Via Sant’Elena Imperatrice 23, ospiterà un pomeriggio ricco di giochi e attività per bambini/e, ragazzi/e e famiglie; le dimensioni fondanti saranno l’incontro, l’aggregazione, la relazione tra la scuola e la comunità, il divertimento e l’inclusione.

Sono attesi più di 400 minori con i loro genitori e la partecipazione di circa 30 maestre ed insegnanti.



A seguire una sana merenda per tutti offerta dai panificatori FIPPA (gruppo panificatori di Treviso).