Evolution Camp #international - Opportunity Day

#opportunityday - giornate promosse dalla Regione Veneto rivolte a giovani e aziende per avvicinare domanda e offerta di lavoro.



Partecipare a questo Evolution Camp significa comprendere concretamente il valore della collaborazione internazionale fra culture e mercati diversi e come questo approccio sia imprescindibile nel mondo del lavoro.



Avrai l'opportunità di conoscere e confrontarti con aziende del tuo territorio e sperimentare una metodologia sviluppata in Google Ventures in un workshop collaborativo.



Prenota gratuitamente il tuo posto nella sede più vicina e partecipa a entrambe le giornate!



Ti informeremo delle aziende partecipanti e potrai inviarci il cv.



Invito destinato a giovani under 35 (occupati e disoccupati, liberi professionisti, studenti e NEET).



Per registrazioni di team/gruppi contattare la segreteria organizzativa al numero 0423-1916503 o all'indirizzo opportunityday@infinitearea.com



#opportunityday è un'iniziativa della Regione Veneto, l'appuntamento è realizzato da Infinite Area.

