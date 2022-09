Expo Auto Moto e Veicoli Industriali - 43^ edizione

Torna a Conegliano, sabato 17 e domenica 18 settembre, l'attesissimo Expo Auto Moto e Veicoli Industriali. Dopo due anni di stop forzato a causa della grave emergenza sanitaria per due giorni le strade del centro della città torneranno a brulicare di decine di migliaia di persone in quello che in assoluto è l'evento annuale che riesce a portare più persone nel cuore della Perla del Veneto.

"Siamo contenti di tornare a dare il nostro contributo alla ricca programmazione di iniziative che caratterizzano l'autunno cittadino - afferma Giuseppe Doimo, Presidente della società organizzatrice dell'Expo, il Club dello Stroppalo, uno tra i sodalizi più longevi di Conegliano che collabora con l'Amministrazione Comunale - perché il richiamo di questa iniziativa è fortissimo e tra conferme e novità, dopo due anni di sosta, sicuramente non deluderemo le aspettative. La nostra forza è il volontariato e i nostri soci sono già pronti ad allestire la città come si conviene per questo appuntamento che ha l'apprezzatissimo vantaggio di avere l’ingresso gratuito e che,per la varietà di iniziative correlate all'esposizione delle auto, accontenta i palati di tutti".

Ed infatti non ci sarà che l'imbarazzo della scelta per chi deciderà di frequentare il centro di Conegliano il 17 e 18 settembre: oltre 40 I marchi di auto esposte (e si va dalle mini car alle Ferrari, con le vetture della casa di Maranello che hanno il privilegio di un proprio ammiratissimo stand in viale Carducci), e poi auto d'epoca, moto, veicoli industriali, rimorchi, pneumatici, caravan, installatori impianti (metano,Hi-fì). Il campionato italiano car audio, ma anche la Gradinata in Fiore, mostra mercato di piante da appartamento in Scalinata degli Alpini, esposizione di pittori e ceramisti in Campiello del Duomo, il Mercatino Vintage di beneficienza in via Pittoni, la Festa del bastardino,in Parco Mozart, gli stand enologici, il Finger Food in piazza Calvi.

Dal 1978 l’Expo rimane tra gli appuntamenti più amati e apprezzati con una grande partecipazione di pubblico, in particolare famiglie e giovani, grazie ad una formula consolidata nel tempo ma pur sempre moderna, dice il sindaco Fabio Chies. Sarà un fine settimana sempre molto vivace e coinvolgente aperto a tutti curato con competenza e professionalità dal Club dello Stroppolo, associazione protagonista della vita coneglianese fino dagli anni ’60 con numerose attività. Voglio ringraziare tutti i volontari che hanno collaborato all’organizzazione di questa complessa iniziativa e congratularmi per la passione, l’attenzione e l’amore messo a disposizione della nostra Comunità contribuendo a renderla più bella ed attrattiva.

Non mancheranno, come in passato, anche gli approfondimenti, come la campagna per la sicurezza stradale in Piazza Cima, e le presenze degli "angeli custodi" dei cittadini: polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del fuoco, Polizia locale, con propri stand e con qualche mezzo esposto che ha fatto la storia di questi gloriosi corpi sempre al servizio della sicurezza e dell'ordine. Insomma, la 43" edizione dell'Expo Auto-motociclistico ha già pronto il vestito a festa ed una carica di 120 volontari che sono impegnati a interiorizzare gli ultimi dettagli di una manifestazione che occuperà gran parte del centro cittadino (il traffico owiamente verrà deviato). Gli organizzatori invitano a portare pazienza per due giorni relativamente alla viabilità, ma l'entusiasmo per il ritorno di questa iniziativa è tale e tanto, anche tra gli espositori,da sopportare qualche sacrificio.