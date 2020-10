Fabrica ospita le startup Miscusi e Velasca per parlare di futuro

In questi anni e in particolare negli ultimi mesi, il fare impresa e più in generale il nostro modo di guardare al futuro sta profondamente cambiando. Siamo alle prese con forze trasformative dallo straordinario impatto, il rapido avanzamento tecnologico, la globalizzazione dell’economia e del mercato del lavoro, la veloce evoluzione della gig economy, l’accelerazione improvvisa dell’online a discapito dell’offline. Per poter affrontare lo scenario complesso che stiamo attraversando, è necessario andare oltre i modelli obsoleti e le pratiche consolidate. Serve abbracciare nuove idee, creare nuove soluzioni abituandoci a una certa dose di imprevedibilità. In questo contesto si inserisce l’iniziativa Fabrica About Future, una serie di incontri digitali con startup e aziende italiane, con imprenditori e professionisti di diversi settori, dalla moda al design, dal turismo al food, dall’automotive alla finanza, dalla cultura all’intrattenimento, per ascoltare quali idee e azioni stanno mettendo in atto per navigare in questo panorama articolato.

Il primo appuntamento sarà mercoledì 21 ottobre alle 18.30 con Alberto Cartasegna ed Enrico Casati, fondatori rispettivamente di Miscusi, brand ristorativo italiano della pasta e Velasca, azienda di calzature artigianali maschili. Giovani imprenditori di grande successo che stanno disegnando il proprio percorso cercando di trovare soluzioni a questioni centrali: da un lato il tema dell’alimentazione con un pianeta che deve trovare nuove forme di sussistenza e sostenibilità per nutrire una popolazione che diventa sempre più numerosa ed esigente, dall’altro quello della moda con la necessità di trovare una contro-narrativa agli argomenti che da sempre caratterizzano questa industria, ricercando nuovi approcci a processi produttivi, materiali impiegati, dinamiche commerciali. Il dialogo, guidato da Massimiliano Ventimiglia, Program Director di Fabrica, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Fabrica. A conclusione della serata il pubblico sarà accompagnato in un virtual tour di We Are Facts, una mostra che raccoglie i progetti di ricerca dei talenti creativi, provenienti da tutto il mondo, realizzati nel 2020 durante la loro permanenza a Fabrica. L’obbiettivo è offrire una fotografia del mondo in cui viviamo oggi, sensibilizzando il pubblico su temi come la sostenibilità, il rispetto dell’ambiente, la diversità, l’uguaglianza e la creatività. Le undici opere esposte spaziano tra documentari, progetti fotografici, sculture ed esplorazioni digitali.

Alberto Cartasegna, Ceo & Founder di Miscusi

Classe 1989, a quattordici anni rider nella pizzeria di paese, a diciotto il suo primo aereo lo porta a Londra per un anno sabbatico immerso nella ristorazione. Rimpatria e si laurea con Lode in Economia, prima in Bicocca e poi in Bocconi. Conclude il percorso accademico con la seconda Lode e un semestre di MBA alla Kelley School of Business, in America. Dopo una breve esperienza in Boston Consulting Group, entra in Rocket Internet a Berlino e fonda Helpling Italia, contribuendo alla raccolta di 57M€. A 26 anni fonda Miscusi di cui oggi è CEO. Nel 2019 è stato nominato da Forbes tra i 100 giovani italiani che cambieranno il futuro.

Enrico Casati, Co-founder di Velasca

Classe 1987. Laureato in International Management all'Università Bocconi, inizia la sua carriera lavorativa nel banking: in HSBC è Business Analyst e il suo viaggio oltre i confini italiani inizia a Londra e poi a Singapore, selezionato all’interno del Global Graduate Program. Poco dopo lascerà questa posizione per fondare, insieme a Jacopo Sebastio, Velasca. Era il 2013.