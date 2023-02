A Fabrica la mostra-evento "Qui diventa altrove"

QUI DIVENTA ALTROVE (Here Becomes Elsewhere) è una mostra-evento che presenta 18 opere - installazioni sonore, fotografie, film, sculture, pitture, rituali e performance sensoriali - realizzate dal team internazionale di creativi under 25 di Fabrica a conclusione della loro residenza artistica. Il programma del semestre, dedicato al tema "Otherworlding", è curato dal regista e artista visivo spagnolo Carlos Casas, Program Director di Fabrica.

Ospite speciale della serata Luca Molinari, Direttore Scientifico di M9-Museo del ‘900, oltre che architetto, critico e curatore culturale a livello internazionale.

Come può l’uomo superare se stesso ed immaginare nuovi universi?

QUI DIVENTA ALTROVE trasforma l'architettura di Tadao Ando – sede di Fabrica - in un palcoscenico in cui si creano una miriade di mondi immaginari, al limite tra l’artificiale e il naturale, tra realtà e fantascienza, che non esistono né qui né altrove. Uno spazio fluido, aperto, dove tutto è interconnesso.

Le proposte dei giovani creativi di Fabrica sono il risultato della loro esperienza di sei mesi nell’Otherworlding, una pratica in cui l’Essere si manifesta nei suoi stati ibridi che si trasformano, si distorcono e mutano all’infinito. Grazie ad essa possiamo accedere a visioni dell'universo da prospettive illimitate, libere da qualsiasi confine.

Oltrepassando i limiti della loro fantasia, gli artisti hanno investigato diversi approcci immaginando nuovi futuri possibili e impossibili, in un'esperienza condivisa di allontanamento dal loro contesto quotidiano. Dalla performance sensoriale che unisce essenze e ricordi, all’installazione audiovisiva che ripercorre i cicli del sonno registrando i segnali del nostro corpo; dal podcast che inganna l’Intelligenza Artificiale ai monitor per nascondersi dai sistemi di sorveglianza di Venezia, fino a un viaggio sonoro tra distorsioni vocali e potere catartico della natura.

Programma:

Ore 18:00

Li estas kiu? – performance di Asuka Akagawa (Giappone)

Sisyphus – performance di Riccardo Androni (Italia)

Ore 18:15

Songs of Nightfall – film di Liu Baoyu (Cina)

Ore 19:00 – Auditorium

Opening ceremony con Carlos Casas, Fabrica Program Director, e Luca Molinari, direttore di M9 – Museo del ‘900

Ore 20:00

As Empty as Mirrors – performance di Sophie Shely (Usa)

Ore 20:15

Sisyphus – performance di Riccardo Androni (Italia)

Ore 20:30

Deconsecrated Meat – rituale di Alberto Papparotto (Italia)

Ore 20:45

Becoming-with Proteus – film di Lily McCraith (UK)

Songs of Nightfall – film di Liu Baoyu (Cina)

Ore 21:00

FUNreal – rituale di Karolina Wojtas (Polonia)

As Empty as Mirrors – performance di Sophie Shely (Usa)

Deconsecrated Meat – rituale di Alberto Papparotto (Italia)

Ore 21:30

Ginestra – concerto live di Ava Rasti (Iran)

Ore 22:10

Performance di chiusura di Asuka Akagawa (Giappone)

Ore 22:30

Noise – DJ set di Josef Paul (Austria)

Saranno con noi gli amici di Antica Osteria Botegon con i loro sfiziosi cicchetti e ottima birra.

Ingresso gratuito senza prenotazione.

L’evento si terrà anche in caso di maltempo.