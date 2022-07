Da Fabrica la mostra "Solo di passaggio (Just passing through)"

Giovedì 21 luglio, dalle 18:00 alle 23:00, Fabrica apre al pubblico per SOLO DI PASSAGGIO (JUST PASSING THROUGH): 18 opere - installazioni sonore, fotografie, video, sculture e performance - realizzate dal team internazionale di creativi under 25 del centro di ricerca a conclusione della loro residenza artistica semestrale. Il programma, dedicato al tema dell’Estinzione, è curato dal regista e artista visivo spagnolo Carlos Casas. Ospite speciale della serata Andrea Lissoni, direttore artistico della Haus der Kunst di Monaco di Baviera e già curatore del dipartimento di Arte e Film Internazionale alla Tate Modern di Londra e all’Hangar Bicocca di Milano.

Sarà anche l’occasione per visitare la sede di Fabrica progettata dall’architetto giapponese Tadao Ando: una villa del XVII secolo che comunica armoniosamente con una costruzione in vetro e cemento e che cela al suo interno una biblioteca definita da AD France come “una delle più belle al mondo”: una spirale variopinta che accoglie circa 10.000 volumi - libri, testi e magazine di fotografia, grafica, architettura, design, arte.