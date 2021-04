"Famiglia: a che punto siamo?", incontro con Gigi De Palo e Francesco Gallo

“Famiglia: a che punto siamo? Dialoghi su crisi demografica, assegno unico, alleanza educativa”: è questo il tema generale dell’incontro pubblico online in programma lunedì 19 aprile alle ore 21, promosso dall’Istituto Diocesano “Beato Toniolo. Le vie dei Santi” in collaborazione con il settimanale diocesano L’Azione. Due i relatori principali: Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari, giornalista e scrittore, formatore di percorsi di leadership etica, e Francesco Gallo, coordinatore generale del consultorio presso il Centro della Famiglia di Treviso, presidente provinciale del Forum delle Associazioni Familiari di Treviso.

L’iniziativa si qualifica come un momento importante di approfondimento in merito al Premio Giuseppe Toniolo 2021, sesta edizione, che prevede come scadenza di candidature e consegna di elaborati il prossimo 30 giugno e come data per la cerimonia finale il prossimo 7 ottobre a Pieve di Soligo, come sempre nel giorno anniversario della morte del grande sociologo ed economista cattolico, proclamato beato dalla Chiesa nel 2012 e sepolto proprio nel Duomo pievigino. Il tema del Premio Toniolo di quest’anno riguarda proprio “La famiglia come fondamentale realtà generativa, educativa, di incontro fra le generazioni e di apertura alla società: l’attualità del pensiero e dell’esempio di via di Giuseppe Toniolo”.

La sera del 19 aprile De Palo e Gallo, che vantano percorsi di tutto rispetto ed esperienze molto significative di responsabilità anche presso le istituzioni, saranno chiamati ad affrontare i principali nodi che riguardano la vicenda famiglia in questa difficile congiuntura della comunità nazionale, in particolare in merito all’evidente crisi demografica, alle prospettive di nuovo welfare introdotte dalla recente approvazione in Parlamento del provvedimento sull’assegno unico e della necessità di una grande alleanza educativa che sostenga tutti i protagonisti di questo primario e fondamentale corpo intermedio del vivere sociale.

Il meeting online di giovedì 25 marzo sarà introdotto dai saluti del presidente del “Beato Toniolo”, Stefano Zanin, e del direttore del settimanale L’Azione, don Alessio Magoga, moderatore il direttore scientifico dell’Istituto, Marco Zabotti, con il coordinamento tecnico di Gino Sutto insieme ai colleghi dello staff comunicazione dell’Istituto Diocesano, in particolare Maria Teresa Tolotto, Federica Forner, Tiziana Zanon, Elena Soldan e Alberto Pessa.

Dopo gli interventi dei due relatori, sarà possibile porre delle domande da parte dei partecipanti, in un dialogo costruttivo che si confida davvero utile per tutti coloro che oggi hanno ruoli e compiti in ambito familiare.

Link per il libero accesso al collegamento: https://meet.google.com/grs-boak-bak

Si può accedere anche entrando direttamente sul sito www.beatotoniolo.it e cliccando il link in evidenza per l’incontro del 19 aprile.