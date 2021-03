Imprese indebitate causa Covid, ciclo di incontri al via

La sezione trevigiana dell'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, in considerazione delle grandi difficoltà che si stanno abbattendo anche sul tessuto economico della nostra provincia, ha deciso di organizzare un breve ciclo di conferenze online (piattaforma Zoom), per informare e formare, offrendo, con l'aiuto di esperti, soluzioni pratiche per superare le difficoltà di questo tempo.

Si partirà con l’approfondimento di un tema concreto e poco conosciuto nei risvolti che, da questo inizio d'anno, ha generato allarme fra le partite IVA, soprattutto per la concomitanza con le inevitabili ricadute cagionate dall'emergenza pandemica: l'introduzione della nuova normativa sulla classificazione di "default" delle imprese.

Nel corso del primo incontro, che si svolgerà il 22 marzo ore 20.45, ampio spazio sarà riservato anche al problema dell'indebitamento di imprenditori ed esercenti causato dalla crisi e all'esplorazione di soluzioni pratiche, con la collaborazione dalla Associazione Favor Debitoris, impegnata a dare forza e sostegno agli "esecutati" contro le società di recupero crediti, per molti aspetti avvantaggiate da una legislazione eccessivamente favorevole.

Relatori, il Prof. Giovanni Pastore, imprenditore e fondatore dell'Associazione Favor Debitoris, e la Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi, Prorettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e docente ordinario di diritto dell'economia.

Per ragioni organizzative, si invita a comunicare la propria partecipazione al seguente indirizzo

https://zoom.us/webinar/ register/1116158954957/WN_ Zfm2ZisaQ1GomvArAutP_Q