L’Amministrazione Comunale di Silea, in collaborazione con Coldiretti Treviso, Auser, Polaris, Fondazione Campagna Amica, Consulta delle Famiglie, Cooperativa La Esse, UISP - Unione Italiana Sport Per tutti Comitato Treviso - Belluno, la Biblioteca Comunale di Silea e Qui si legge, promuove la prima edizione di “Famiglie in festa” domenica 9 ottobre, dalle 12.30 fino all’imbrunire, al Parco dei Moreri in via Mazzini a Silea.

“Famiglie in festa – spiega Francesco Biasin, assessore alle politiche sociali del Comune di Silea - è la prima grande festa dedicata alle famiglie a Silea, pensata come punto di incontro con le associazioni del territorio che a vario titolo si occupano di offrire servizi ai nuclei familiari, ma anche come occasione di divertimento e di socializzazione per bambini e adulti”.

Si inizierà alle 12.30 con il pic-nic, per proseguire dalle 14.00 in poi con tante interessanti attività: il laboratorio didattico “Col naso per terra: alla scoperta delle erbe di campo del nostro territorio” a cura di Campagna Amica e Coldiretti, le staffette di lettura della Biblioteca comunale “Libri e racconti”, i giochi di una volta promossi da Ludobus Treviso, footbike, parkour e gioco libero a cura di UISP Treviso Belluno. Non mancherà lo spazio informativo della Consulta delle Famiglie di Silea, organismo consultivo e propositivo dell’Amministrazione Comunale costituito nel 2021 per dar voce alla cittadinanza e concorrere alla definizione delle politiche familiari di Silea.

Per partecipare al pic-nic si dovrà portare da casa una coperta, per quanto riguarda il cestino si potrà avere il proprio oppure richiedere il cestino preparato da Polaris, che includerà due panini, mezzo litro d’acqua, un frutto e un dolcetto al costo di 7 euro (info e prenotazioni: parcodeimoreri.polaris@gmail.com).

Info: https://www.comune.silea.tv.it/home/news-eventi/eventi/Anno-2022/10/Festa-delle-Famiglie.html