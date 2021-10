Famiglie al museo a villa Emo

Nella giornata Famu, dedicata alle famiglie, abbiamo scelto di offrire a tutti i genitori il biglietto ridotto di € 7,00 - per under 11 anni il biglietto è gratuito - e vi verrà consegnato un gioco da svolgere insieme ai vostri bambini all'interno delle magnifiche sale affrescate dello Zelotti.



Al termine del gioco...un piccolo regalo per i vostri piccoli!



Vi aspettiamo dalle 10:00 alle 17:30 in Villa Emo - via stazione n.5, Fanzolo di Vedelago.



Accesso consentito esclusivamente con Green Pass secondo norme ministeriali.



Per info: 0423476355

