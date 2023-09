Familiando 2023: ecco il prof influencer di BarbaSophia

Il prof che accende le idee nella mente di chi lo ascolta (“La Repubblica”) sarà a Treviso per la prima volta domenica 17 settembre in occasione di FAMILIANDO 2023, la manifestazione ludico-ricreativa-culturale a partecipazione libera e gratuita promossa ogni anno da FAMIGLIE 2000 ODV e rivolta a tutte le famiglie del territorio per far incontrare e mettere in relazione genitori, bambini, ragazzi e condividere momenti di riflessione, di gioco e di intrattenimento per grandi e piccoli.

Noto agli studenti di tutta Italia come BARBASOPHIA, MATTEO SAUDINO, professore e influencer filosofico da oltre 350 mila follower, incontrerà e dialogherà con genitori e ragazzi spaziando dagli argomenti più scottanti che riguardano la scuola ai temi di più stretta attualità.

Tra gli ospiti della giornata ci sarà anche ALBERTO PELLAI, medico e psicoterapeuta fra i più noti in Italia, autore di molti bestseller di parenting e psicologia, che da oltre 20 anni migliaia di genitori seguono e apprezzano per i suoi consigli e le regole su come affrontare le sfide dell’infanzia e i rischi dell'adolescenza in famiglia.

Con il patrocinio della Provincia di Treviso, Comune di Treviso e Forum regionale delle Associazioni Familiari del Veneto, quest’anno la manifestazione rientra tra le iniziative del progetto SCONFINAMENTI, con vede Volontarinsieme di Treviso capofila di un vasto partenariato (tra cui i comuni di Treviso, Silea, Casier e Casale sul Sile), con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e sviluppare comunità educanti, attraverso attività di formazione per docenti e studenti, laboratori creativi, campi estivi, eventi e attività sportive, doposcuola.

L’hashtag della manifestazione sarà #rigenerazioni perché è il momento di fermarsi - commenta SERAFINO PITINGARO, Presidente di FAMIGLIE 2000 - trovare l’occasione per ri-generarsi ed essere pronti a ripartire con più energia ed entusiasmo, affrontando le sfide quotidiane con speranza nel futuro. #ri-generazioni perché è il momento di ricostruire i legami fra le diverse generazioni, per comprendere che lo sviluppo è sostenibile se risponde ai bisogni delle generazioni presenti e non compromette quelle future, ri-generazioni perché è il momento di abitare il mondo in modo nuovo”.

In questo modo Familiando non sarà solo occasione di aggregazione per le famiglie, ma di “riconciliarsi” e di armonizzare le nostre scelte con l’ambiente che ci circonda, innovando e rinnovando legami e relazioni nelle famiglie e tra le famiglie.