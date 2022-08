Family pic-nic sensoriale in vigna

Siamo felici di invitarvi, in occasione della CONEGLIANO VALDOBBIADENE EXPERIENCE 2022, ad una bellissima esperienza sensoriale per tutta la famiglia: Il Family Pic Nic Sensoriale, tra le vigne sulle colline del prosecco” presso l'azienda agricola "De Riz", domenica 19 giugno!

Un pic nic in famiglia immersi nel vigneto storico dell'azienda. Al vostro arrivo riceverete il cestino pic nic con menu composto da antipasto, primo, secondo e dolce con prodotti stagionali e acqua. Verrete accompagnati alla vostra postazione, dove troverete già la coperta e potrete gustare il vostro pranzo. Compreso nel biglietto avete la degustazione di 3 diversi Conegliano Valdobbiadene DOCG spumanti a vostra scelta. I bambini, dopo il pranzo, potranno vivere l'esperienza interattiva di essere per un pomeriggio dei piccoli viticoltori. Accompagnati dalle animatrici si farà una passeggiata tra i filari e ci saranno laboratori e letture a tema usando ciò che la natura ci fornisce come rametti, foglie e fiori. Mentre voi genitori potete godervi una passeggiata nel vigneto, conoscere di più del territorio e visitare la cantina di produzione

Il menù prevede:

- Aperitivo: Sacchetto con sfiziosità della casa e panificati vari

- Primo piatto: Orecchiette pesto e pomodorini

- Secondo piatto: polpette, chicche di melanzane e patate al forno

- Dessert: crostata artigianale

A disposizione (a testa): acqua minerale naturale, tre calici di vini dell'azienda De Riz

Menù baby al costo di 15€ con primo piatto al pomodoro, cotoletta con patate, dessert e acqua

Appuntamento dalle 12,00.

Una vera esperienza per grandi e piccini, assolutamente da non perdere.

Vi preghiamo di contattarci per eventuali richieste (ad esempio a causa di allergie, ecc. ) che saremo lieti di soddisfare

Costo: 29€ a testa adulti e 15€ bimbi

100 posti disponibili

Il servizio di accoglienza e somministrazione seguirà tutti i protocolli richiesti per il contenimento dell' emergenza sanitaria

In caso di maltempo, il pic nic sarà rimandato alla settimana successiva

La vigna si trova in Via Pianale, 72/A - San Pietro di Feletto (TV)

info e ticket qui:

https://feshioneventi.it/prodotto/pranzo-sensoriale-de-riz/