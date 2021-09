Fancy women bike ride 2021

Siete invitate a partecipare alla seconda edizione trevigiana della Fancy Women Bike Ride, che si terrà domenica 19 settembre con ritrovo e partenza dall’ Osteria Makallè alle 10.45 ed arrivo in Piazza delle Signore.



Perché le donne possono cambiare il mondo e la bicicletta può aiutare in questo.

Fancy Women Bike Ride è un evento per donne, organizzato da donne per chiedere infrastrutture e ispirazione: strade sicure in città inclusive e non giudicanti.

Più donne vanno in bicicletta, più donne sono incoraggiate a pedalare.

LINEE GUIDA

? Codice di abbigliamento: elegante, fiera, fantasiosa ?

(qualunque cosa ti faccia sentire bella, forte e fantastica!)

? Decora la bicicletta, posa per le foto, saluta e sorridi alle persone mentre pedali! ?

? Sii inclusiva con tutte le donne e offri il tuo aiuto a chi è inesperta con la bicicletta ?

? Porta le tue amiche, mamme, zie e sorelle e preparati per una mattinata magica ?

Nessuna registrazione è richiesta (eccetto l’autocertificazione antiCOVID per la partecipazione a manifestazioni, che potete portare compilata o trovate al check point alla partenza)

Gli uomini possono unirsi purché al nostro fianco e non davanti a noi.

I bambini sono i benvenuti.



PER INFORMAZIONI:





Laura De Vivo 340-2295815 Francesca Neroni 347-1009699

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...