Fancy Women Bike Ride Treviso 2020

Nata in Turchia per celebrare l’emancipazione delle donne attraverso la bicicletta e diventata rapidamente internazionale, viene portata per la prima volta a Treviso su iniziativa di Susanna Maggioni, presidente FIAB Treviso con la collaborazione del collettivo GRA - Grande Raccordo Ambientale, di Non Una di Meno, Rete al Femminile, Movimento SOVV., associazione Mimosa, cooperativa Equality. Questa pedalata gioiosa e colorata, con dress code “Fancy” (fantasioso) è stata pensata non solo come una festa liberatoria ma come momento di affermazione della libertà dell’andare in bici vestite come vogliamo, nelle ore e nei luoghi che preferiamo in piena sicurezza ed assenza di giudizio altrui. Andare in bicicletta è un modo semplice ma potente per le donne di diventare visibili nella società ed auspichiamo che questo evento incoraggi ad utilizzarla anche quelle donne la cui libertà di movimento è ancora limitata da motivi culturali e sociali.



Partiremo dal millenario Prato della Fiera alle ore 18.30 arrivando ai Bastioni San Marco, ed attraversando luoghi simbolici -e purtroppo poco noti- delle donne trevigiane, come la targa all’artista Luigia Codemo in Via Carlo Alberto e quella alla soprano Toti Dal Monte nel teatro cittadino; soprattutto passeremo in Piazza Indipendenza: un tempo nota a livello popolare come Piazza delle Donne per la grande frequentazione femminile dovuta al mercato delle Erbe che lì si teneva, venne poi ribattezzata con l’attuale nome dopo l’annessione al Regno d’Italia, passaggio nel quale le donne persero il diritto di voto ed il nome della piazza,

che simbolicamente restituiremo durante l’evento.



L’evento sarà ristretto a 100 partecipanti previa prenotazione in ottemperanza alle norme antiCOVID; sarà richiesto alle partecipanti di indossare le mascherine (fantasiose!) e mantenere un metro di distanza, oltre alla compilazione di un’autocertificazione da consegnare alla partenza. Questo evento è un’azione organizzata nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità e coincide con la Giornata Mondiale Senza Auto, ed ha l’ulteriore scopo di sensibilizzare la cittadinanza verso una mobilità sostenibile, causa sempre più stringente vista l'emergenza non solo sanitaria, ma anche climatica, che stiamo vivendo.



Per informazioni e prenotazioni: granderaccordoambientale@gmail.com