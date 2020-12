Fantastic workshops

Un viaggio dietro le quinte della musica, 10 ospiti d'eccellenza, 11 appuntamenti online per esperti e appassionati.



Per prenotazioni ed info sull'acquisto dei biglietti contattaci via mail ad asolomatinee@gmail.com



29 dicembre, ore 15.00 - 16.00

ELISA RAGLI

"Veni, vidi, vici - Consigli utili per affrontare con successo le audizioni per orchestra"

Ticket 8 euro



30 dicembre 2020, ore 15.00 - 16.00

THOMAS RÖSSEL

"Tips and tricks for taking care of your instrument, and make it sound at its best"

Ticket 8 euro



10 gennaio 2021, ore 15.00 - 16.00

STEFANO LODOVICHI E GIORGIO GIAMPÀ

"La musica nella Stanza - Il rapporto tra regista e compositore oggi e presentazione del film La stanza"

Ticket FREE



16 gennaio 2021, ore 15.00 – 18.00

THOMAS CHRISTIAN

"Masterclass for violinists (free repertoire)"

Ticket 15 euro



22 gennaio 2021, ore 15.00 - 16.00

FABIO PIAGENTINI

"L’antica arte del liutaio – La costruzione e il restauro degli strumenti"

Ticket 8 euro



30 gennaio 2021, ore 15.00 - 16.00

JEREMY PAUL NORRIS

"Curiosità, (falsi) miti e aneddoti nella storia della musica"

Ticket 8 euro



5 febbraio 2021. ore 15.00 - 16.00

FABIO PIAGENTINI

"Con amorevole cura – Le buone regole per la manutenzione degli strumenti"

Ticket 8 euro



13 febbraio 2021, ore 15.00 – 16.00

MARKUS KREUL

"The power of music – Trust and enhance your natural musical abilities"

Ticket 8 euro



20 febbraio 2021, ore 15.00 - 16.00

MARKUS KREUL

"Splash - Let’s refresh your practising!"

Ticket 8 euro



27 febbraio 2021, ore 15.00 - 16.00

MASSIMO SALOTTI

“Sì, mi chiamano Mimì – La drammaturgia musicale della Bohème"

Ticket 8 euro



8 marzo 2021, ore 18.00 – 19.15

ROSELLA FANELLI

"Il corpo narrante: la comunicazione attraverso la gestualità, le simbologie, le espressività emotive della danza indiana in risonanza con l’energia femminile"

Ticket 8 euro