Fare sport in salute - Incontro dalla corretta alimentazione alla prevenzione dagli infortuni

L’incontro si tiene giovedì 13 aprile alle ore 20.30 con la partecipazione degli specialisti di Centro di medicina Treviso Villorba

Ospiti d’onore della serata le giocatrici del Rugby Villorba Femminile

Adolescenti e adulti alle prese con l’attività fisica in una società sempre più sedentaria dove i ritmi sostenuti tra scuola, famiglia, lavoro e attività collaterali non sempre coincidono con quelli delle funzioni fisiologiche del corpo. Che implicazioni possono esserci sul corretto stile alimentare? E sul rischio di infortuni? Quali conseguenze sulla capacità di mantenere alta l'attenzione a scuola e sul lavoro così come il rendimento sportivo? Sono alcune delle domande alle quali risponderà l’incontro pubblico ad ingresso gratuito che si terrà giovedì 13 aprile alle ore 20.30 allo Stadio del Rugby di Villorba di via Marconi 12 a Lancenigo. Un incontro patrocinato dalla Amministrazione Comunale di Villorba, organizzato da Villorba Rugby, Centro di medicina Treviso, aperto a tutta la cittadinanza in uno spazio informale come il Terzo Tempo.

L’incontro vede la direzione scientifica ed organizzativa di Centro di medicina Treviso, che mette in campo due specialisti in altrettante branche. L’ortopedico Alvise Saracco, già professionista in forze all’IRCCS San Raffaele di Milano oltre al Centro di medicina Treviso di Villorba, e la dietista Martina Gobbo, esperta Sovrappeso e obesità, patologie metaboliche, allergie e intolleranze alimentari, oltre a disfunzioni ormonali. Nello specifico avrà il compito invece di sviscerare il tema alimentazione da due punti di vista: sia dal punto di vista del giovane sportivo e dell’apporto calorico in una giornata molto movimentata tra scuola, casa e sport, sia dal punto di vista del giovane che esce poco e passa molto tempo in luoghi chiusi, dove il cibo diventa meno nutrimento e più consolazione.

Ospite d’onore della serata le giocatrici del Villorba Rugby. L’introduzione vedrà i saluti del Sindaco Francesco Soligo, e del Presidente del Villorba Rugby, Giuliano Cesconetto, del Direttore di Centro di medicina, Laura Giannone.



L’incontro è ad ingresso libero e gratuito. Per motivi organizzativi è gradita la conferma della presenza a relazioniesterne@centrodimedicina.com oppure a info@villorbarugby.it. Per informazioni Centro di medicina Treviso viale della Repubblica 10/b Villorba – telefono 0422 698111 oppure 0422 1847128.