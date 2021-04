L'inaugurazione della nuova farmacia San Giorgio di Maser è in live streaming

È pronta la nuova sede della farmacia San Giorgio sempre in via Bassanese a Coste di Maser ma al civico 183/A!



Lunedì 19 Aprile 2021 alle ore 10.30 si terrà l'inaugurazione e il tradizionale taglio del nastro.



Uno nuovo spazio che ci permetterà di accogliervi e consigliarvi sempre meglio con nuovi servizi e consulenze. Il nuovo edificio si trova a pochi passi dalla vecchia sede.



Per ridurre gli assembramenti potrai seguire l'inaugurazione anche in live streaming sulle pagine social della Farmacia San Giorgio



Vi aspettiamo dal lunedì 19 a sabato 24 aprile con un omaggio per tutti i possessori della nostra card.



Se attiverai una fideilty card dal 19 al 24 aprile riceverai uno sconto extra sulla prima spesa



Vi aspettiamo