Farra che estate | Concerto all'alba

????? ??? ??????! Un ricco calendario estivo di eventi, promosso dall'amministrazione comunale di Farra di Soligo in collaborazione con La Chiave di Sophia: spettacoli, musica, teatro, spettacoli per bambini e molto alto per rivivere insieme la cultura, l'arte e l'intrattenimento.



17 LUGLIO ORE 6.00 – Chiesa di S. Vigilio - Via S. Vigilio, 31010 Farra di Soligo TV

In caso di maltempo annullato o rinviato



CONCERTO ALL’ALBA - LALILA Trio



Nel passaggio dalla notte al giorno un suggestivo concerto all’alba con il LALILA Trio. Il Gruppo nasce dalla voglia di tre giovani musiciste di creare un ensemble al femminile, per esplorare un repertorio musicale il più possibile ampio con pianoforte, violino e viola. Il trio è formato da Moira De Vido al pianoforte, da Assuera De Vido al violino e da Ilaria Andreazza al violino e alla viola, che hanno studiato presso il Conservatorio “J. Tomadini” di Udine e il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia.



A seguire colazione





POSTI LIMITATI PRENOTAZIONE CONSIGLIATA