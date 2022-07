"I Concerti della Rinascita - I Luoghi della Bellezza" - Concerto lirico d'Estate

Debutta Domenica 24 Luglio, a Farra di Soligo, il primo degli appuntamenti della terza edizione della rassegna estiva "I Concerti della Rinascita - I Luoghi della Bellezza" promossa dal Laboratorio Lirico del Veneto e dall'Assessorato al Turismo della Regione del Veneto e divenuta nell'immaginario collettivo un appuntamento dove grande musica incontra le bellezze naturali di un paesaggio unico al mondo e riconosciuto patrimonio dell'UNESCO. Organizzata dal Comune di Farra di Soligo e con il Patrocinio dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene l’evento, presentato dalla scrittrice e giornalista Federica Morello, ospiterà l'Orchestra Sinfonica del Veneto diretta dal maestro Stefano Romani con la partecipazione straordinaria di un artista divenuto l'icona lirica internazionale della cultura made in Veneto, il tenore Cristian Ricci ,che sarà affiancato dalle voci dei soprani Silvia Bonino e Anna Grotto.

"È un piacere ospitare per il terzo anno consecutivo uno dei Concerti della Rinascita e ci fa onore che Farra di Soligo rientri in questa importante rassegna regionale. Sono certo - commenta il sindaco di Farra di Soligo Mattia Perencin - che il concerto dell'Orchestra Sinfonica del Veneto sarà particolarmente apprezzato dal pubblico che partecipa ogni anno sempre più numeroso ed entusiasta e ringrazio la Regione del Veneto e l'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene per aver concesso il Patrocinio all'iniziativa".

“Un piacere e un onore per noi artisti - dichiara Cristian Ricci direttore Artistico dell'Orchestra Sinfonica del Veneto - poter iniziare la nostra tournée da uno dei luoghi più belli del mondo come Farra di Soligo per poi concluderla a Bruxelles il prossimo 25 ottobre con il grande concerto "Europe is now" ospitato dal Parlamento Europeo. Con la nostra cultura musicale ed energia saremo degni ambasciatori nel mondo dei colori e dei profumi di un Veneto straordinario e unico".

“La musica è un’arte sublime che unisce gli uomini e li avvicina a un’energia superiore. Per questo siamo molto felici che, nel cuore delle nostre Colline, venga inaugurata la terza edizione della rassegna estiva de ‘I Concerti della Rinascita - I Luoghi della Bellezza’ – conclude Marina Montedoro, presidente dell’Associazione per il Patrimonio Unesco delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Un ringraziamento particolare va al maestro Cristian Ricci che, con il suo impegno e la sua passione, porta la bellezza del Veneto nel mondo. Le nostre Colline saranno una culla perfetta per note in grado di celebrare la bellezza in ogni sua sfumatura”.

Il concerto sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, ma è consigliata la prenotazione. In caso di maltempo si terrà all’interno della Chiesa parrocchiale di Soligo. Info e prenotazioni: 0438.901531 – 901524 - cultura@farra.it