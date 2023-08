Rassegna “Musica d’estate in arte e bellezza" - Concerto del Quartetto Solisti della Piccola Orchestra Veneta

Domenica 6 agosto suonerà il Quartetto Solisti della Piccola Orchestra Veneta nella chiesa della Madonna dei Broli a Farra di Soligo, alle ore 17, sesta tappa in calendario della rassegna “Musica d’estate in arte e bellezza. Dodici concerti nelle chiese del territorio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio dell’Umanità UNESCO”.

Protagonisti del concerto saranno Irene Pedrollo ed Elisabetta Beghin, violini, Margherita Orlandi, viola, Stefano Soncini, violoncello, che presenteranno il meglio del loro repertorio musicale nel corso di un evento presentato da Elisa Nadai.

Il ciclo di dodici concerti, iniziato il 2 luglio scorso a San Pietro di Feletto, è promosso dall'Istituto Diocesano Beato Toniolo. Le vie dei Santi, diocesi di Vittorio Veneto, insieme all’Associazione musicale Toti Dal Monte e alla Piccola Orchestra Veneta, con il contributo della Città di Pieve di Soligo.

La manifestazione si inserisce a pieno titolo nelle proposte della Città Veneta della Cultura 2023 “Musica per il paesaggio, Musica nel paesaggio”, con appuntamenti musicali ogni domenica fino al prossimo 17 settembre in altrettante chiese tra le più belle e suggestive del patrimonio religioso delle diocesi di Vittorio Veneto e di Padova. La rassegna si rende possibile grazie al generoso sostegno di Banca Prealpi San Biagio, sponsor principale, e all’apporto concreto di Consorzio Tutela Prosecco Superiore DOCG, Latteria Soligo, Home Cucine e Sogno Veneto, ai quali i promotori esprimono profonda gratitudine per la sensibilità e lo spirito di cooperazione.

Il concerto del 6 agosto si avvale del patrocinio del Comune di Farra di Soligo e viene realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Farra di Soligo, guidata dal presidente Roberto Tormena, e la rete Vite Illustri Pieve di Soligo - VIP, che comprende la stessa Associazione Toti Dal Monte, giusto in questo 2023 che ricorda i 130 anni dalla nascita della grande cantante lirica Toti Dal Monte. L’ingresso all’evento è libero, senza necessità di prenotazione.

La sede dell’importante appuntamento musicale in centro a Farra di Soligo è l’antica chiesa della Madonna dei Broli, che custodisce preziosi affreschi e interessanti testimonianze di storia, ora diventata anche un importante simbolo di pace dopo un accurato intervento di recupero e di restauro, voluto e seguito in primis dall’allora arciprete don Brunone De Toffol, che l’ha riconsegnata alla fede e alla devozione popolare della comunità cristiana farrese. Anche ad essa è dedicato uno dei filmati brevi, della collana video “Luoghi del Sacro in terra UNESCO” realizzata di recente, con successo e gradimento di pubblico, grazie all’impegno di Istituto Beato Toniolo, Diocesi di Vittorio Veneto e testata giornalista Qdpnews.it, oggi media partner della rassegna, con il decisivo sostegno di Banca Prealpi San Biagio.