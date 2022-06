Farra che estate | Canto per uomini, foglie, radici

????? ??? ??????! Un ricco calendario estivo di eventi, promosso dall'amministrazione comunale di Farra di Soligo in collaborazione con La Chiave di Sophia: spettacoli, musica, teatro, spettacoli per bambini e molto alto per rivivere insieme la cultura, l'arte e l'intrattenimento.



Martedì 2 AGOSTO SERA – Hotel Villa Soligo - Via Guglielmo Marconi, 2, 31010 Farra di Soligo TV



In caso di maltempo auditorium Santo Stefano Farra di Soligo

CONCERTO/SPETTACOLO ALBERI – Canto per uomini, foglie, radici





POSTI LIMITATI PRENOTAZIONE CONSIGLIATA