Farra che estate / Nebulae danza urbana

Spettacolo di teatro-danza urbana dove gli interpreti pronti a portare in scena la loro coreografia, si rendono conto di non aver più voglia di ballare, ossessionati da un solo interrogativo: perché non sono felice? La ricerca della felicità li fa deragliare verso nuovi linguaggi, abbandonando i loro ruoli, entrando in conflitto e ingaggiando il pubblico per aiutarli. La loro ricerca li porterà a rivelare allo spettatore un'unica inoppugnabile certezza: La felicità non è una sedia. Creato per essere rappresentato in strada Nebulae permette al pubblico, grazie l’impiego di nuovi linguaggi, di avvicinarsi al mondo della danza contemporanea, di divertirsi e di incuriosire.